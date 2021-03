Morte David Rossi, Carolina Orlandi spera nella commissione d’inchiesta (Di martedì 9 marzo 2021) Carolina Orlandi, la figlia della moglie di David Rossi, ha lanciato un appello con la speranza che la commissione d’inchiesta inizi a lavorare il prima possibile. Atteso l’esito del voto alla Camera. (screenshot video)Dopo il voto unanime dello scorso novembre in commissioni riunite Giustizia e Finanze, la proposta di istituzione della commissione parlamentare d’inchiesta sulla Morte di David Rossi è arrivata in aula alla Camera. Entro poche ore sarà reso noto l’esito del voto dei deputati. Nel frattempo, Carolina Orlandi, la figlia della moglie del manager della banca Monte dei Paschi di Siena ha registrato un appello che è stato pubblicato da Le ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 marzo 2021), la figlia della moglie di, ha lanciato un appello con lanza che lainizi a lavorare il prima possibile. Atteso l’esito del voto alla Camera. (screenshot video)Dopo il voto unanime dello scorso novembre in commissioni riunite Giustizia e Finanze, la proposta di istituzione dellaparlamentaresulladiè arrivata in aula alla Camera. Entro poche ore sarà reso noto l’esito del voto dei deputati. Nel frattempo,, la figlia della moglie del manager della banca Monte dei Paschi di Siena ha registrato un appello che è stato pubblicato da Le ...

borghi_claudio : Venendo a cose serie. Domani farò la dichiarazione di voto per l'istituzione della commissione d'inchiesta sulla mo… - M_Montigiani : RT @davide_vecchi: Domani dovrebbe essere istituita la commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, il manager di Mps. Sono passati… - christi55392032 : RT @borghi_claudio: Venendo a cose serie. Domani farò la dichiarazione di voto per l'istituzione della commissione d'inchiesta sulla morte… - galata_mf : RT @borghi_claudio: Venendo a cose serie. Domani farò la dichiarazione di voto per l'istituzione della commissione d'inchiesta sulla morte… - BisceglieLiveIt : #Bisceglie Galantino: «Grazie a FdI al via la Commissione d'Inchiesta sulla morte di David Rossi» -