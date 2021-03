Mixology Reloaded

Leggi su linkiesta

(Di martedì 9 marzo 2021) Sai quali sono le differenze fra uno shaker cobbler, un boston e un parisienne? Sapresti realizzare a regola d’arte un daiquiri in una delle sue cinque varianti storiche? Dopo aver letto il nuovo libro di Dario Comini ‘’’’, probabilmente sì. Figlio d’arte e proveniente da una famiglia di bartender da tre generazioni, oggi Dario Comini è il titolare e gestore del Nottingham Forest a Milano e del Gazebo di Nottingham a Parma e risulta essere uno dei più esperti barman nel campo della mixologia molecolare. Ma facciamo un passo indietro… Cos’è la mixologia molecolare? È una tecnica attraverso cui miscelare le bevande utilizzando i saperi della scienza per trasformare gli ingredienti a livello molecolare. Attraverso diverse tipologie di lavorazione, come ad esempio l’emulsione, la gelificazione, la sferificazione e l’uso dell’azoto liquido (tecniche introdotte in cucina ai tempi del El ...