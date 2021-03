Migranti in fuga dall'hotspot di Pozzallo: "Fra loro potrebbero esserci positivi" (Di martedì 9 marzo 2021) Sofia Dinolfo Dopo la fuga della scorsa notte il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna manifesta la sua preoccupazione in vista della delicata situazione sanitaria legata al coronavirus: "Dei Migranti non si ha traccia e non sappiamo chi sia fuggito" Ci risiamo. Ancora una fuga di Migranti dall’hotspot di Pozzallo, in provincia di Ragusa. Nel cuore della notte appena trascorsa ne sono scappati altri sette mettendo in allerta il territorio. Di loro non si sa nulla, si sono perse le tracce nel giro di pochi minuti tranne per uno. Nel tentativo di fuggire infatti un migrante sarebbe caduto fratturandosi una gamba. Per lui sono intervenuti i soccorsi del 118 e ne ha fatto seguito il ricovero in ospedale. Degli altri invece ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 marzo 2021) Sofia Dinolfo Dopo ladella scorsa notte il sindaco diRoberto Ammatuna manifesta la sua preoccupazione in vista della delicata situazione sanitaria legata al coronavirus: "Deinon si ha traccia e non sappiamo chi sia fuggito" Ci risiamo. Ancora unadidi, in provincia di Ragusa. Nel cuore della notte appena trascorsa ne sono scappati altri sette mettendo in allerta il territorio. Dinon si sa nulla, si sono perse le tracce nel giro di pochi minuti tranne per uno. Nel tentativo di fuggire infatti un migrante sarebbe caduto fratturandosi una gamba. Per lui sono intervenuti i soccorsi del 118 e ne ha fatto seguito il ricovero in ospedale. Degli altri invece ...

