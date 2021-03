Metodo Cartabia: centralità del Parlamento, si riparte da Bonafede (Di martedì 9 marzo 2021) Si riparte dai testi esistenti, targati Alfonso Bonafede. Senza strappi, ma con l’intenzione di fare sintesi, di trovare un punto d’incontro. Di cambiare, dove si dovrà o vorrà cambiare, ma sempre in una dinamica che vede il confronto come punto di partenza e di approdo. Se volessimo riassumere in una parola il Metodo che la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha proposto ai presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e i capigruppo della maggioranza delle due Commissioni nell’incontro tenuto oggi, potremmo usare il termine dialogo. E quale luogo migliore per il confronto, se non il Parlamento? La ministra propone “ristabilire la centralità” delle Camere, che si troveranno nelle prossime settimane a lavorare su temi fondamentali e delicati insieme. La riforma del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Sidai testi esistenti, targati Alfonso. Senza strappi, ma con l’intenzione di fare sintesi, di trovare un punto d’incontro. Di cambiare, dove si dovrà o vorrà cambiare, ma sempre in una dinamica che vede il confronto come punto di partenza e di approdo. Se volessimo riassumere in una parola ilche la ministra della Giustizia, Marta, ha proposto ai presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e i capigruppo della maggioranza delle due Commissioni nell’incontro tenuto oggi, potremmo usare il termine dialogo. E quale luogo migliore per il confronto, se non il? La ministra propone “ristabilire la” delle Camere, che si troveranno nelle prossime settimane a lavorare su temi fondamentali e delicati insieme. La riforma del ...

