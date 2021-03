Meghan | Harry e l’intervista da Oprah | Regina “rattristata”

(Di martedì 9 marzo 2021) Arriva la reazione di Buckingham Palace alle accuse di razzismo lanciate alla Casa Reale inglese daMerkle durantetv rilasciata aWinfrey insieme al principe. Una dichiarazione, a nome dellaElisabetta, affidata a un comunicato: “L’intera famiglia èdall’apprendere in pieno quanto difficili siano stati pergli ultimi anni”, si afferma nel comunicato. “Le questioni sollevate, in particolare quella della razza, sono preoccupanti”, prosegue la nota. “Sebbene alcune ricostruzioni possano variare, vengono prese molto seriamente e saranno affrontate dalla famiglia in privato.e Archie – conclude il comunicato di Buckingham Palace, saranno ...

Advertising

gugachacra : Harry e Meghan disseram na entrevista para Oprah que viram The Crown ?? - rtl1025 : ?? La regina Elisabetta e tutta la famiglia reale britannica 'prendono molto sul serio' quanto affermato da #Harry e… - CNNEE : Serena Williams dedica una carta a Meghan tras entrevista con Oprah - Duck170 : RT @Agenzia_Ansa: La regina Elisabetta e tutta la famiglia reale britannica 'prendono molto sul serio' quanto affermato da Harry e Meghan a… - Duck170 : RT @Agenzia_Ansa: La regina Elisabetta si è detta 'rattristata' per le parole dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, nella prima reazione dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Harry

La sovrana ha già parlato con Carlo e William. L'intervista shock diè stata come un terremoto a Buckingham Palace, ma pare che la Regina Elisabetta stia mantenendo la calma. Secondo quanto appreso dal DailyMail la sovrana avrebbe già parlato con Carlo e ...e Archie saranno sempre membri della famiglia molto amati ' , conclude il testo. Insomma, la regina sembra aver riconosciuto chesono stati oggetto di un trattamento non ...In queste ore non si fa che parlare delle accuse di razzismo mosse da Meghan Markle e dal Principe Harry alla famiglia reale inglese e a parte della stampa del Paese più piovoso ...Buckingham Palace fa sapere che le accuse di razzismo avanzate dai duchi di Sussex, nel corso dell'intervista alla Cbs, sono "preoccupanti" e saranno affrontate dalla famiglia reale privatamente ...