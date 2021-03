Lorenzo e Valter due nuovi corteggiatori per Gemma | ecco chi sono e cosa fanno

(Di martedì 9 marzo 2021) DueperGalgani,da Aversa eda Marostica, sipresentati in studio nella puntata di “Uomini e Donne” del 9 marzo:come è andata La puntata del 9 marzo di “Uomini e Donne”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha concentrato nello spazio di un’ora tre emozioni fortissime. Vediamole nel dettaglio. La decisione di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua La prima riguarda la scelta anticipata da Cronaka 12 della scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due hanno deciso di abbandonare la trasmissione e di vivere, lontano dai riflettori, la loro storia d’amore. La decisione doveva andare in onda il 5 marzo ma un cambio di programmazione ha posticipato ad oggi la messa in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Valter

Ck12 Giornale

Tra i maschi, l'oro di Alessandro Bortesi vale al Ceva un oro in ambedue le categorie, con... Nel Master C maschile,Gullino del Cuneo Ski Team si prende l'oro e anticipa Eugenio De ...Tra i maschi, l'oro di Alessandro Bortesi vale al Ceva un oro in ambedue le categorie, con... Nel Master C maschile,Gullino del Cuneo Ski Team si prende l'oro e anticipa Eugenio De ...Due nuovi corteggiatori per Gemma, Lorenzo e Valter, si sono presentati in studio nella puntata di "Uomini e Donne" del 9 marzo ...La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì Napoli, due giorni di riposo per la squadra. Poi, nel giro di una settimana e sempre in trasferta, Juventus e Roma. La squadra partenopea nel pross ...