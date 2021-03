Lombardia zona arancione scuro, Fontana: “Numeri non migliorano” (Di martedì 9 marzo 2021) Nella Lombardia zona arancione ‘scuro’ alle prese con l’emergenza coronavirus e le varianti covid, “è chiaro che i Numeri non stanno migliorando. Noi stiamo cercando di contenere con tutte le misure che abbiamo assunto. In ogni caso non mi sembra che possano esserci grossissimi cambiamenti, nel senso che l’arancione rafforzato che abbiamo preso è già una misura importante per i fini del contenimento”. A dirlo è il governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine della presentazione dell’attività del ‘Treno sanitario’ di Areu Lombardia. Le Indicazioni del Cts nazionale arrivate oggi, ha osservato Fontana “bisogna leggerle con attenzione. E’ chiaro che bisognerà anche ascoltare le decisioni che verranno prese dal governo con il loro ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Nella’ alle prese con l’emergenza coronavirus e le varianti covid, “è chiaro che inon stanno migliorando. Noi stiamo cercando di contenere con tutte le misure che abbiamo assunto. In ogni caso non mi sembra che possano esserci grossissimi cambiamenti, nel senso che l’rafforzato che abbiamo preso è già una misura importante per i fini del contenimento”. A dirlo è il governatore lombardo, Attilio, a margine della presentazione dell’attività del ‘Treno sanitario’ di Areu. Le Indicazioni del Cts nazionale arrivate oggi, ha osservato“bisogna leggerle con attenzione. E’ chiaro che bisognerà anche ascoltare le decisioni che verranno prese dal governo con il loro ...

