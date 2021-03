L’anno da record di Blinding Lights di The Weeknd | nella top 10 della Global chart per 365 giorni

Leggi su wired

(Di martedì 9 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=4NRXx6U8ABQ Ci sono pochi dubbi a riguardo: il 2021 èdi The. Il cantante canadese, classe 1990, ha iniziato la carriera una decina di anni fa, facendosi notare caricando canzoni su YouTube. L’exploit, però, è arrivato con il secondo album, Beauty Behind the Madness del 2015, che lo ha catapultato in vetta alle classifiche e gli è valso un Grammy Award. La consacrazione definitiva è arrivata in questi mesi, con la tanto agognata esibizione nell’halftime del Super Bowl (per la quale, a dir la verità, non sono mancate neanche le critiche). E adesso unche sancisce definitivamente il successo clamoroso. Il brano, diffuso alla fine di novembre 2019 e contenuto nell’ultimo album After Hours, ha infatti passato un intero anno ...