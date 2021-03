Gigi Hadid sfila per Versace con capelli color rosso apricot (Di martedì 9 marzo 2021) Ancora più bella e radiosa da quando è mamma della piccola Khai, avuta dal fidanzato Zayn Malik, Gigi Hadid ha sfilato qualche giorno fa in passerella per Versace trasudando self-confidence. A catturare l’attenzione, oltre alla sua nota falcata, è stato il colore di capelli scelto per la lunga chioma della top americana: una nuance rosso apricot super sexy, perfetta per esaltare l’incarnato di porcellana e gli occhi color blu-grigio di Gigi Hadid. Subito i giornali beauty internazionali si sono scatenati, scommettendo sul capello rosso “à la Gigi Hadid” come hair trend della primavera ormai alle porte. Leggi su vanityfair (Di martedì 9 marzo 2021) Ancora più bella e radiosa da quando è mamma della piccola Khai, avuta dal fidanzato Zayn Malik, Gigi Hadid ha sfilato qualche giorno fa in passerella per Versace trasudando self-confidence. A catturare l’attenzione, oltre alla sua nota falcata, è stato il colore di capelli scelto per la lunga chioma della top americana: una nuance rosso apricot super sexy, perfetta per esaltare l’incarnato di porcellana e gli occhi color blu-grigio di Gigi Hadid. Subito i giornali beauty internazionali si sono scatenati, scommettendo sul capello rosso “à la Gigi Hadid” come hair trend della primavera ormai alle porte.

basicleoo : RT @ggenesigg: La potenza di Gigi Hadid??? #VersaceFW21 - basicleoo : RT @hsltaddicted: god is a woman e il suo nome é gigi hadid - HSquellofinto : @ChrisMalikRF //ALLORA PRATICAMENTE deve essere su un truccatore che non sia partito da YouTube o Instagram ecc e v… - wallsvulnerable : gigi hadid — uma gata fiu fiu - _jetbIackheart : comunque ora che sono a conoscenza in modo più ampio dei disturbi mentali mi rendo conto di tantissime cose riguard… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Hadid Le star che hanno annunciato la gravidanza su Instagram (e come) ... ogni star ha dato l'annuncio a modo suo : con tenerezza, come Chiara Ferragni che ha annunciato l'arrivo di Vittoria con una foto di Leo che tiene in mano l'ecografia, con eleganza come Gigi Hadid ...

Sneakers primaverili: le migliori per l'attività fisica I modelli in pelle naturale proposti dal marchio Veja sono molto apprezzati da modelle quali Gigi Hadid. Sneakers primaverili Amazon Per chi fosse alla ricerca di un paio di calzature come le ...

Gigi Hadid mostra quanto è cresciuta la figlia Khai, che sta per compiere 6 mesi MTV.IT Le star che hanno annunciato la gravidanza su Instagram (e come) Non c'è celebrità che non scelga i social per dare la notizia: ecco le ultime novità, e gli spunti per condividere la grande gioia con i propri follower ...

Gigi Hadid è la protagonista di un fashion game Gigi Hadid, la topmodel è la protagonista di un nuovo videogame: come si gioca al fashion game e dove trovarlo, le informazioni ...

... ogni star ha dato l'annuncio a modo suo : con tenerezza, come Chiara Ferragni che ha annunciato l'arrivo di Vittoria con una foto di Leo che tiene in mano l'ecografia, con eleganza come...I modelli in pelle naturale proposti dal marchio Veja sono molto apprezzati da modelle quali. Sneakers primaverili Amazon Per chi fosse alla ricerca di un paio di calzature come le ...Non c'è celebrità che non scelga i social per dare la notizia: ecco le ultime novità, e gli spunti per condividere la grande gioia con i propri follower ...Gigi Hadid, la topmodel è la protagonista di un nuovo videogame: come si gioca al fashion game e dove trovarlo, le informazioni ...