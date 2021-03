Franco Acosta: muore l’ex attaccante del Villareal (Di martedì 9 marzo 2021) Il mondo del calcio piange la prematura scomparsa del giovane calciatore uruguayano, classe ’96, Franco Acosta. L’ ex Villareal è morto annegato dopo che insieme al fratello ha tentato di attraversare a nuoto un torrente nel suo Paese d’origine”. Morte Acosta: cosa è avvenuto? Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto lunedi 8 marzo, due giorni dopo la scomparsa quando con il fratello ha attraversato a nuoto un torrente nei pressi di Cananoles, in Uruguay. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l’Atunas, club di seconda serie uruguayano dove militava attualmente, e il Vllareal che lo ha ricordato attraverso un post: “Siamo tristi e profondamente scioccati per la tua perdita. Ti ricorderemo per sempre, Franco”. La carriera di Franco ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Il mondo del calcio piange la prematura scomparsa del giovane calciatore uruguayano, classe ’96,. L’ exè morto annegato dopo che insieme al fratello ha tentato di attraversare a nuoto un torrente nel suo Paese d’origine”. Morte: cosa è avvenuto? Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto lunedi 8 marzo, due giorni dopo la scomparsa quando con il fratello ha attraversato a nuoto un torrente nei pressi di Cananoles, in Uruguay. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l’Atunas, club di seconda serie uruguayano dove militava attualmente, e il Vllareal che lo ha ricordato attraverso un post: “Siamo tristi e profondamente scioccati per la tua perdita. Ti ricorderemo per sempre,”. La carriera di...

