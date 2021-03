Fine di una farsa, il Parlamento Ue revoca l’immunità al catalano Puigdemont (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar – Basta tutelare il leader catalano Carles Puigdemont. Il Parlamento europeo ha deciso di revocare l’immunità all’ex presidente della Generalitat de Catalunya e ad altri due eurodeputati catalani: Clara Ponsati e Toni Comin. I sì alla revoca dell’immunità per Puigdemont sono stati 400, a fronte di 248 no e 45 astenuti. Non dissimile l’esito della valutazione sugli altri due politici catalani: 404 favorevoli alla revoca dell’immunità, 247 contrari e 42 astenuti. La scelta dell’Eurocamera è stata accolta, chiaramente, con favore del governo di Madrid. Per Arancha Gonzalez Laya, ministro degli Esteri spagnolo, quello dell’Ue è un messaggio chiaro. Viene infatti ribadito che “i problemi della Catalogna si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar – Basta tutelare il leaderCarles. Ileuropeo ha deciso direall’ex presidente della Generalitat de Catalunya e ad altri due eurodeputati catalani: Clara Ponsati e Toni Comin. I sì alladelpersono stati 400, a fronte di 248 no e 45 astenuti. Non dissimile l’esito della valutazione sugli altri due politici catalani: 404 favorevoli alladel, 247 contrari e 42 astenuti. La scelta dell’Eurocamera è stata accolta, chiaramente, con favore del governo di Madrid. Per Arancha Gonzalez Laya, ministro degli Esteri spagnolo, quello dell’Ue è un messaggio chiaro. Viene infatti ribadito che “i problemi della Catalogna si ...

Advertising

StefanoFeltri : La fine della segreteria zingaretti si consuma nel salotto di Barbara D’Urso che gli da del “tu”. Direi una sintesi… - AlbertoBagnai : Questo modo sottilmente truffaldino di dare certe notizie non aiuta nessuno, nemmeno chi lo pratica. Suggerire che… - SimoneCosimi : Il #lockdown nel fine settimana che impedisce di andarsene all'aria aperta con l'arrivo del bel tempo, di ristorare… - sooltantoparole : RT @autvmn_leaves: 'al primo schiaffo la donna se ne deve andare' ok ma andare dove? dove mi chiedo io se quando una donna denuncia le vien… - EmiSilver1 : RT @AzzurraBarbuto: O non sarebbe stato forse più opportuno agire sui trasporti, potenziandoli, espandere gli orari di apertura di ogni att… -