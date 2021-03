“È inutile stare qui…”. E l’uscita di Riccardo Guarnieri e Roberta DI Padua da Uomini e Donne infiamma studio e pubblico (Di martedì 9 marzo 2021) Arriva al lieto fine la storia tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua a Uomini e Donne. I due hanno lasciato insieme il dating show di Canale 5 dopo esserne stati protagonisti per tantissimo tempo. Lasciano la trasmissione e lo fanno con la richiesta di poter avere una scelta così come accade nel “trono giovane”. E quindi: sede rosse al centro dello studio e discesa dei petali. “Non siamo troppo vecchi per i petali?”, si è chiesto Riccardo, lasciando quindi intendere che fosse stata un’iniziativa della compagna. Ma lei ha ammesso di avere sognato una scelta particolarmente romantica: “Dopo tre anni me lo meritavo”. Roberta Di Padua ha ringraziato Maria De Filippi e la redazione e ha spiegato il motivo per cui lascia ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Arriva al lieto fine la storia traDi. I due hanno lasciato insieme il dating show di Canale 5 dopo esserne stati protagonisti per tantissimo tempo. Lasciano la trasmissione e lo fanno con la richiesta di poter avere una scelta così come accade nel “trono giovane”. E quindi: sede rosse al centro delloe discesa dei petali. “Non siamo troppo vecchi per i petali?”, si è chiesto, lasciando quindi intendere che fosse stata un’iniziativa della compagna. Ma lei ha ammesso di avere sognato una scelta particolarmente romantica: “Dopo tre anni me lo meritavo”.Diha ringraziato Maria De Filippi e la redazione e ha spiegato il motivo per cui lascia ...

