Days Gone arriverà questa primavera su PC ma i lavori sul porting sarebbero iniziati più di un anno fa

Nell'agosto 2019, l'ex boss di Sony Interactive Entertainment, Shawn Layden, ha lasciato intendere che la società stava valutando la possibilità di lanciare i suoi giochi su più piattaforme. Layden ha lasciato la sua posizione meno di due mesi dopo, ma sembra che Sony avesse già iniziato a lavorare sul porting dei suoi videogiochi su PC. Come notato dall'utente Reddit gonnabecrazy69 (via ComicBook) la versione per PC di Days Gone era apparsa sul popolare database Steam, SteamDB, il 27 febbraio 2020. Questo prima che Horizon Zero Dawn fosse annunciato ufficialmente per PC dopo settimane di rumor.

