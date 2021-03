Covid, Quando tornerà la normalità? Arriva una prima stima per l’Italia (Di martedì 9 marzo 2021) Tutti si chiedono Quando si tornerà ad una vita pre-Covid. Gli scienziati cercano di rispondere con un modello matematico mezzi pubblici (getty images)E’ Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, a tentare una previsione su Quando si potrà ritornare alla normalità. Per Arrivare ad una prima stima è stato realizzato un vero e proprio modello matematico dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e la Fondazione Bruno Kessler. Rezza ha elencato, durante un’audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato, una serie di condizioni ipotetiche “necessarie” per poter tornare in 7-13 mesi ad uno stile di vita “prepandemico“. Ha ipotizzato una protezione dall’infezione e non solo dalla malattia, la ... Leggi su kronic (Di martedì 9 marzo 2021) Tutti si chiedonosiad una vita pre-. Gli scienziati cercano di rispondere con un modello matematico mezzi pubblici (getty images)E’ Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, a tentare una previsione susi potrà ritornare alla. Perre ad unaè stato realizzato un vero e proprio modello matematico dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e la Fondazione Bruno Kessler. Rezza ha elencato, durante un’audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato, una serie di condizioni ipotetiche “necessarie” per poter tornare in 7-13 mesi ad uno stile di vita “prepandemico“. Ha ipotizzato una protezione dall’infezione e non solo dalla malattia, la ...

Advertising

borghi_claudio : State vedendo cosa succede, vero? State vedendo quanti sono partiti lancia in resta a difesa di una fondazione pri… - ZZiliani : Lo hanno rispettato tutti il protocollo #Covid, anche le retrocesse Spal, Brescia e Lecce. Tutti tranne la… - repubblica : 'Vorrei vedere il mare': l'ambulanza si ferma a Gallipoli per Francesco, malato di Sla e Covid: Il paziente, 62 ann… - alceo67 : RT @borghi_claudio: State vedendo cosa succede, vero? State vedendo quanti sono partiti lancia in resta a difesa di una fondazione privata… - sherpa810 : RT @borghi_claudio: State vedendo cosa succede, vero? State vedendo quanti sono partiti lancia in resta a difesa di una fondazione privata… -