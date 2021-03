Covid | Galli su La7 | “Ora le chiacchiere stanno a zero | come avrebbe dovuto imparare qualche politico La terza ondata è già partita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) “Il messaggio di Draghi? A me francamente da cittadino sta benissimo questa comunicazione asciutta e non trionfalistica, che va a sottolineare i reali problemi e anche la difficoltà nel risolverli senza promettere la luna nel pozzo”. Così, a “L’aria che tira” (La7), Massimo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, commenta il videomessaggio del presidente del Consiglio Mario Draghi alla conferenza “Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere”. E aggiunge: “Non paragono assolutamente le parole di Draghi a quelle pronunciate in una circostanza di grande crisi grande statista che parlò di ‘lacrime e sangue’ (Winston Churchill, ndr), però sia molto chiaro che per venire fuori da questa situazione tocca lavorare molto intensamente, sapendo che ormai lea ...