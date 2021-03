"Contro la variante inglese 2 metri di distanza e mascherine chirurgiche" (Di martedì 9 marzo 2021) Preferire le mascherine chirurgiche a quelle di comunità; allungare il distanziamento fisico a 2 metri. Carlo Signorelli, professore di Igiene all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, in un’intervista a ‘La Repubblica’ spiega come difendersi dalla variante inglese di Sars-CoV-2, più trasmissibile e ormai dominante. “Le Ffp2 sono mascherine professionali pensate per chi lavora accanto a pazienti infetti - spiega l’esperto - Usarle nella vita di tutti i giorni non è necessario. Consiglierei invece il passaggio dalle mascherine di comunità a quelle chirurgiche. Le prime non hanno alcun tipo di certificazione. Possono avere i livelli di protezione più vari. Le chirurgiche invece hanno standard validati. Almeno sui mezzi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Preferire lea quelle di comunità; allungare il distanziamento fisico a 2. Carlo Signorelli, professore di Igiene all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, in un’intervista a ‘La Repubblica’ spiega come difendersi dalladi Sars-CoV-2, più trasmissibile e ormai dominante. “Le Ffp2 sonoprofessionali pensate per chi lavora accanto a pazienti infetti - spiega l’esperto - Usarle nella vita di tutti i giorni non è necessario. Consiglierei invece il passaggio dalledi comunità a quelle. Le prime non hanno alcun tipo di certificazione. Possono avere i livelli di protezione più vari. Leinvece hanno standard validati. Almeno sui mezzi ...

