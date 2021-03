Chi è Tecla Insolia: Età, Carriera, Nada Malanima e Instagram (Di martedì 9 marzo 2021) Tecla Insolia, all’anagrafe Tecla Marianna Insolia, è una cantante e attrice italiana di 17 anni originaria di Varese, che ha partecipato a Sanremo 2020 nella sezione “Nuove Proposte”. Ha recitato anche nelle serie tv L’Allieva e Vite in Fuga. Dal 10 Marzo 2021 è la protagonista della fiction La Bambina che non voleva cantare ispirata alla vita della cantante Nada. Chi è Tecla Insolia? Nome: Tecla Marianna Insolia Età: 17 Anni Professione: Cantante, attrice Luogo di nascita: Varese Data di nascita: 13 Gennaio 2004 Segno zodiacale: Capricorno Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: non disponibile Profilo Instagram ufficiale: @TeclaInsolia Seguici sul ... Leggi su chiecosa (Di martedì 9 marzo 2021), all’anagrafeMarianna, è una cantante e attrice italiana di 17 anni originaria di Varese, che ha partecipato a Sanremo 2020 nella sezione “Nuove Proposte”. Ha recitato anche nelle serie tv L’Allieva e Vite in Fuga. Dal 10 Marzo 2021 è la protagonista della fiction La Bambina che non voleva cantare ispirata alla vita della cantante. Chi è? Nome:MariannaEtà: 17 Anni Professione: Cantante, attrice Luogo di nascita: Varese Data di nascita: 13 Gennaio 2004 Segno zodiacale: Capricorno Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: non disponibile Profiloufficiale: @Seguici sul ...

