Buzzi condannato a 12 anni Dieci a Carminati

Leggi su newsmondo

(Di martedì 9 marzo 2021) Mafia Capitale, processo-bis: Salvatorea 12, invece, per Massimo. ROMA – Il processo-bis di Mafia Capitale si è aperto con le condanne per Salvatoree Massimo. Per il patron della cooperativa 29 giugno la Corte d’Appello ha accettato la richiesta della Procura con una pena di 12. Un leggero sconto, invece, per l’altro indagato. Il pm, infatti, aveva chiesto una condanna di 11, ma i giudici hanno deciso per. La vicenda giudiziaria, comunque, non è finita qui., infatti, ha annunciato il ricorso in Cassazione e nelle prossime settimane la Corte Suprema si pronuncerà sulla vicenda. Il lungo processo Un lungo processo ...