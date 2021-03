Boninsegna | “Sono interista dai tempi dell’oratorio Il passaggio alla Juve all’inizio fu una pugnalata”

(Di martedì 9 marzo 2021) Intervistato da RadioNerazzura, Robertoha parlato della sua grande fede, una maglia con cui è letteralmente cresciuto: “Nascoe sotto la maglia della mia parrocchia, a 10 anni, io avevo la maglia dell’Inter.da sempre e giocare poi per il club che amavo, è stato stupendo. Il trasferimentoè stata unaschiena, una sconfitta dopo 171 gol e tre classifiche cannonieri vinte. Invece devo ringraziare chi mi ci ha mandato,stati tre anni bellissimi in cui abbiamo vinto tanto, tra cui due Scudetti”. Foto: Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

umbertom57 : @CucchiRiccardo @Inter Avrei messo nel video anche il gol in rovesciata di Boninsegna credo al Foggia nello scudett… - Pablopava1 : @pandadaria @RomeluLukaku9 Io sono Mantovano, dove è nato il Mitico Boninba (Roberto Boninsegna) Attaccante dell'In…

INTERISMO In occasione di questa ricorrenza, l'ex bomber nerazzurro Roberto ricorda la ... Invece devo ringraziare chi mi ci ha mandato, stati tre anni bellissimi in cui abbiamo vinto ...

Nel giorno dei 113 anni dell'Inter, l'ex attaccante Roberto Boninsegna ha voluto ricordare la sua avventura in nerazzurro ...