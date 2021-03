BMW-Daimler - EasyPark acquista Park Now (Di martedì 9 marzo 2021) La BMW e la Daimler hanno raggiunto un accordo per cedere Park Now a EasyPark Group. La cessione, di cui non sono stati rivelati i termini finanziari, conferma le recenti indiscrezioni sull'intenzione dei due costruttori tedeschi di ridimensionare la presenza nel campo dei servizi per la mobilità. Le altre joint venture. L'operazione riguarda, infatti, uno dei rami della joint venture Your Now creata dalla BMW e dalla Daimler circa due anni fa per approfittare delle prospettive di crescita di attività come il car-sharing o il ride-hailing tra Europa e Americhe. Park Now gestisce, oltre al marchio omonimo, anche i brand RingGo, Park-line e Parkmobile ed è attiva in 11 paesi e oltre 1.100 agglomerati urbani tramite l'offerta di servizi digitali per la ... Leggi su quattroruote (Di martedì 9 marzo 2021) La BMW e lahanno raggiunto un accordo per cedereNow aGroup. La cessione, di cui non sono stati rivelati i termini finanziari, conferma le recenti indiscrezioni sull'intenzione dei due costruttori tedeschi di ridimensionare la presenza nel campo dei servizi per la mobilità. Le altre joint venture. L'operazione riguarda, infatti, uno dei rami della joint venture Your Now creata dalla BMW e dallacirca due anni fa per approfittare delle prospettive di crescita di attività come il car-sharing o il ride-hailing tra Europa e Americhe.Now gestisce, oltre al marchio omonimo, anche i brand RingGo,-line emobile ed è attiva in 11 paesi e oltre 1.100 agglomerati urbani tramite l'offerta di servizi digitali per la ...

Ultime Notizie dalla rete : BMW Daimler Crisi chip, Hyundai: rischio potenziale interruzione forniture Nelle scorse settimane il gruppo Daimler è stato costretto a sospendere la produzione, ora ripresa, ... Meno colpita Bmw che interpellata dichiara di avere 'un impatto sulladisponibilità di alcuni ...

Peter (BMW): 'Apple? La concorrenza è meravigliosa' - FormulaPassion.it Proprio per questo motivo a inizio 2019 BMW e Daimler hanno unito le rispettive divisioni di ride - hailing e di car sharing, investendo oltre 1 miliardo di euro . Vedremo che anche in futuro questi ...

BMW e Daimler Mobility cedono Park Now al Gruppo EasyPark QN Motori BMW e Daimler Mobility cedono Park Now al Gruppo EasyPark BMW e Daimler Mobility cedono Park Now al Gruppo EasyPark. Si amplia la gamma di servizi digitali di gestione della sosta su strada e nei parcheggi in struttura.

Peter (BMW): “Apple? La concorrenza è meravigliosa” L'ingresso nel mondo dell'automotive del colosso della Mela non sembra intimidire il CFO della casa automobilistica tedesca ...

