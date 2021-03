Arte: George Clooney, 'I marmi del Partenone devono essere restituiti alla Grecia' (Di martedì 9 marzo 2021) Atene, 9 mar. - (Adnkronos) - "I marmi del PArtenone custoditi dal British Museum di Londra devono essere restituiti alla Grecia". La star di Hollywood George Clooney si pronuncia sulla secolare contesa dei cosiddetti 'marmi Elgin', auspicando il loro ritorno ad Atene. L'attore statunitense si era già espresso a proposito nel 2014, dopo aver girato il film "Monuments Men", ed ora è ritornato sulla spinosa questione durante una visita in Grecia. Mentre la nazione ellenica si prepara a celebrare il 200° anniversario della sua indipendenza dall'impero ottomano il prossimo 25 marzo, Clooney ha nuovamente invitato il Regno Unito a fare ammenda e a restituire ad Atene l'importante ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Atene, 9 mar. - (Adnkronos) - "Idel Pnone custoditi dal British Museum di Londra". La star di Hollywoodsi pronuncia sulla secolare contesa dei cosiddetti 'Elgin', auspicando il loro ritorno ad Atene. L'attore statunitense si era già espresso a proposito nel 2014, dopo aver girato il film "Monuments Men", ed ora è ritornato sulla spinosa questione durante una visita in. Mentre la nazione ellenica si prepara a celebrare il 200° anniversario della sua indipendenza dall'impero ottomano il prossimo 25 marzo,ha nuovamente invitato il Regno Unito a fare ammenda e a restituire ad Atene l'importante ...

