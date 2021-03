Antonio Colasanto | il chimico prestato ai fornelli secondo classificato a Masterchef

Advertising

CObituaries : RIP Antonio Colasanto - RandyRye : RIP ANTONIO COLASANTO - infoitcultura : Masterchef Italia 10, le dichiarazioni dei finalisti Irene Volpe, Antonio Colasanto e Monir Eddardary - CorriereTorino : Antonio Colasanto, l’uomo di ghiaccio: «Le mie radici nei piatti di Masterchef» - SerieTvserie : Masterchef Italia 10, le dichiarazioni dei finalisti Irene Volpe, Antonio Colasanto e Monir Eddardary -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Colasanto

Ospite in studio per la puntata finale che ha incoronato l'emiliano Francesco Aquila davanti al novaresee la romana Irene Volpe, ha voluto regalarsi un post toccante di ...Aquila, come è sempre stato chiamato nel corso dell'edizione, ha superato nella finalissima Irene Volpe, 22enne di Roma laureata in design, e, 25enne dottorando in chimica ...Per il vincitore, 100mila euro in gettori d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette con Baldini&Castoldi. approfondimento Chi è Antonio, finalista di MasterChef 10 Sul pod ...di Ida Di Grazia. Masterchef Italia: il racconto di Irene, Monir e Antonio ad un soffio dalla vittoria. Divertente, piacione, permaloso, fumantino, con una parlata umbra irresistibile, di origine maro ...