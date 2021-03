Vince LeBron, Giannis Mvp nel nome di Kobe: tutto sull'All Star Game a metà (Di lunedì 8 marzo 2021) Come capitano LeBron è oramai abituato al successo, 4 - 0 il record di 'King James' da quando è cambiato il formato, e lo stranissimo All Star Game di Atlanta non fa eccezione. Il Team LeBron produce ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 8 marzo 2021) Come capitanoè oramai abituato al successo, 4 - 0 il record di 'King James' da quando è cambiato il formato, e lo stranissimo Alldi Atlanta non fa eccezione. Il Teamproduce ...

