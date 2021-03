Vaccino: secondo Speranza entro l’estate metà popolazione immune (Di lunedì 8 marzo 2021) Il ministro della salute Roberto Speranza ha annunciato che l’incremento delle vaccinazioni nei prossimi mesi favorirà l’immunità di gran parte della popolazione Il Vaccino sarà il protagonista dei prossimi mesi di pandemia: la nostra capacità di uscire dall’emergenza è infatti direttamente proporzionale alle somministrazioni di dosi che il Paese riuscirà a completare. “Pensiamo che il prossimo trimestre sia quello decisivo per le vaccinazioni. Dal 1 aprile inizia il secondo trimestre in cui ci aspettiamo l’arrivo di oltre 50 milioni di dosi, e puntiamo a raggiungere almeno metà della popolazione.” Sono queste le parole incoraggianti del Ministro Roberto Speranza, da Lucia Annunziata a mezz’ora in più. L’ottimismo sui vaccini e i timori per le varianti I ... Leggi su zon (Di lunedì 8 marzo 2021) Il ministro della salute Robertoha annunciato che l’incremento delle vaccinazioni nei prossimi mesi favorirà l’immunità di gran parte dellaIlsarà il protagonista dei prossimi mesi di pandemia: la nostra capacità di uscire dall’emergenza è infatti direttamente proporzionale alle somministrazioni di dosi che il Paese riuscirà a completare. “Pensiamo che il prossimo trimestre sia quello decisivo per le vaccinazioni. Dal 1 aprile inizia iltrimestre in cui ci aspettiamo l’arrivo di oltre 50 milioni di dosi, e puntiamo a raggiungere almenodella.” Sono queste le parole incoraggianti del Ministro Roberto, da Lucia Annunziata a mezz’ora in più. L’ottimismo sui vaccini e i timori per le varianti I ...

Advertising

chetempochefa : 'Nel secondo trimestre ricordiamoci che, a condizione che gli accordi stipulati vengano rispettati, dovremmo avere… - RobertoBurioni : Sento molta gente lamentarsi per gli effetti collaterali del vaccino AstraZeneca, che sono in realtà lievi e non tr… - Agenzia_Ansa : La Commissione europea ha firmato con Moderna un secondo contratto per la fornitura di altri 300 milioni di dosi de… - UffPost : RT @fdragoni: Prima vi dicono che serve il vaccino per tornare a vivere. Poi vi dicono che servono sempre le mascherine anche dopo il vacc… - CIsmaele : RT @fdragoni: Prima vi dicono che serve il vaccino per tornare a vivere. Poi vi dicono che servono sempre le mascherine anche dopo il vacc… -