Ultime Notizie Roma del 08-03-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 marzo 2021)dailynews radiogiornale lunedì 8 marzo Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio entro l’estate tutti gli italiani che lo vorranno potranno essere vaccinati questo L’obiettivo è la promessa di speranza è il ministro della Salute ha annunciato che tra oggi e domani arriverà il via libera all’uso di astrazione che anche per gli over 65 e apri anche allo sputnik il tasso di positività razionale e continua intanto a salire al 7,6% altri 207 decessi d’oggi in rosso campagnagna Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancio Bianca la Sardegna in onda l’attesa è permuta intervista meghan ed Harry abbiamo fatto il possibile per restare nella casa reale ce ne siamo andati perché avanza di sostegno e comprensione afferma il figlio di Diana mi hanno tagliato fuori finanziariamente ma ora non sono più in trappola Mentre mio padre Mio fratello ...