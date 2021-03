Uccide la ex moglie, massacro in strada: lei l’aveva bloccato su Whatsapp FOTO (Di lunedì 8 marzo 2021) Lui Uccide la ex moglie dopo averle teso una imboscata all’aperto. Spaventosa la violenza e la ferocia mostrate in questo caso. Uccide la ex moglie dopo che lei lo blocca su Whatsapp. Tanto è bastato per scatenare la rabbia di un uomo nei confronti della donna con un tempo si era scambiato un eterno si. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 marzo 2021) Luila exdopo averle teso una imboscata all’aperto. Spaventosa la violenza e la ferocia mostrate in questo caso.la exdopo che lei lo blocca su. Tanto è bastato per scatenare la rabbia di un uomo nei confronti della donna con un tempo si era scambiato un eterno si. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ireeene_m : ci chiamate il 'sesso debole'. cos'ha di più forte di noi un uomo che uccide la sua ragazza,sua moglie,sua figlia,s… - pemar2 : @Enrico_ant @Dario33876953 @matteosalvinimi Non stavo replicando a te. Tu magari il lavoro ll avevi e i clienti ti… - AligiFois : @LaStampa 29/01/2021 'Carmagnola, uccide moglie e figlio, poi tenta il suicidio' vs. 08/03/2021 'Una donna uccide l… - gxallavichx : personaggi famosi sennò poi la moglie ti uccide, oppure di non far arrabbiare un guidatore sennò ti spara. Ma fa an… - LaVeraCalipso : @IlVeroOdisseo Parecchio, ma se mi sente tua moglie mi uccide -