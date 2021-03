Traffico Roma del 08-03-2021 ore 11:30 (Di lunedì 8 marzo 2021) Luceverde Roma Bentrovati a questo appuntamento Buongiorno da Simone Cerchiara chiusa da questa mattina la Pontina a causa di un incidente si tratta di un incidente con mezzi pesanti coinvolti tra Ardea e Pomezia verso Roma bloccato il Traffico nella zona di Aprilia vicino all’aeroporto di Ciampino incidente sulla via Appia verso Roma rallentamenti per lavori viadotto della Magliana verso l’Eur ripercussioni sulla Roma Fiumicino è lungo via della Magliana in direzione della Marconi intenso del Traffico nella zona di San Giovanni in Laterano disagi in tutte le strade circostanti in via della Pineta Sacchetti rallentamenti e Traffico In entrambe le direzioni Intanto in corso lo sciopero dei trasporti chiusa la metro C M ha in servizio con corse ridotte possibili ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 marzo 2021) LuceverdeBentrovati a questo appuntamento Buongiorno da Simone Cerchiara chiusa da questa mattina la Pontina a causa di un incidente si tratta di un incidente con mezzi pesanti coinvolti tra Ardea e Pomezia versobloccato ilnella zona di Aprilia vicino all’aeroporto di Ciampino incidente sulla via Appia versorallentamenti per lavori viadotto della Magliana verso l’Eur ripercussioni sullaFiumicino è lungo via della Magliana in direzione della Marconi intenso delnella zona di San Giovanni in Laterano disagi in tutte le strade circostanti in via della Pineta Sacchetti rallentamenti eIn entrambe le direzioni Intanto in corso lo sciopero dei trasporti chiusa la metro C M ha in servizio con corse ridotte possibili ...

Traffico Roma del 08-03-2021 ore 09:30

