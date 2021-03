Speranza: 'Entro l'estate tutti vaccinati'. Cresce ancora il tasso di positività: ora al 7,6% (Di lunedì 8 marzo 2021) l'obiettivo del ministro della Salute che ha annunciato, Entro domani, il via libera all'uso di AstraZeneca anche per gli over 65. Intanto da oggi la Campania sarà in fascia rossa e Friuli Venezia ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 8 marzo 2021) l'obiettivo del ministro della Salute che ha annunciato,domani, il via libera all'uso di AstraZeneca anche per gli over 65. Intanto da oggi la Campania sarà in fascia rossa e Friuli Venezia ...

