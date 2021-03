Monster Hunter Rise riceverà una seconda demo ecco quando

(Di lunedì 8 marzo 2021) È giunto quasi il momento per la saga di cacciatori di mostri di Capcom. E' arrivata la conferma che prima del lancio del gioco si terrà una nuovaper, il titolo per Nintendo Switch che arriverà anche su PC all'inizio del 2022. La versione di prova sarà disponibile dall'11 marzo e includerà una missione più avanzata. Lo ha annunciato Capcom stessa durante un evento in streaming in cui sono state svelate alcune delle novità legate al brand. In questa occasione, i giocatori che oseranno esplorare il mondo fantastico dinella suaavranno l'opportunità di affrontare Magnamalo. Questo compito non sarà facile, quindi è meglio che siate preparati con l'arsenale e tutti gli oggetti necessari per facilitare la ...

