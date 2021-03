Monster Hunter Rise avrà una modalità in stile orda chiamata 'Rampage' (Di lunedì 8 marzo 2021) Durante l' evento digitale di Monster Hunter avvenuto oggi, Capcom ha fatto luce su ciò che ci si può aspettare dalla nuova modalità Rampage di Monster Hunter Rise che porta un nuovo livello di sfida nel gioco. Dopo aver completato un certo numero di missioni, sarete in grado di affrontare questa modalità di gioco che vede più mostri in arrivo contemporaneamente. Per proteggere il villaggio, dovrete tenere a bada l'orda installando armi d'assedio e aiutando gli abitanti del villaggio. Insomma, a quanto pare Rampage spezzerà la consueta struttura di caccia del gioco in modo da offrire così una nuova sfida per tutti i giocatori. Come con altre missioni, queste possono essere giocate sia in single player che in ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 8 marzo 2021) Durante l' evento digitale diavvenuto oggi, Capcom ha fatto luce su ciò che ci si può aspettare dalla nuovadiche porta un nuovo livello di sfida nel gioco. Dopo aver completato un certo numero di missioni, sarete in grado di affrontare questadi gioco che vede più mostri in arrivo contemporaneamente. Per proteggere il villaggio, dovrete tenere a bada l'installando armi d'assedio e aiutando gli abitanti del villaggio. Insomma, a quanto parespezzerà la consueta struttura di caccia del gioco in modo da offrire così una nuova sfida per tutti i giocatori. Come con altre missioni, queste possono essere giocate sia in single player che in ...

