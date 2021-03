LIVE Sinner-Barrere 7-6 (3) 6-7 (5), ATP Marsiglia 2021 in DIRETTA: si va al terzo set! (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Barrere – Il tabellone 30-15 Servizio al centro di Sinner. 15-15 Dritto d’incontro che rimane in campo di Barrere. 15-0 Con il dritto incrociato Sinner sfonda. Si riprende con il terzo set e Sinner al servizio. Ottima prima di servizio di Barrere (7-5) e si va al terzo set. Sinner continua a esprimere un tennis a dir poco incerto, brutta la prova dell’altoatesino. 5-6 Scappa il rovescio a Barrere, che andrà però a servire per chiudere il 2° set. 4-6 Due set-point per Barrere ed errore di Sinner ancora con il dritto. 4-5 Ancora un errore con il dritto per ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– Il tabellone 30-15 Servizio al centro di. 15-15 Dritto d’incontro che rimane in campo di. 15-0 Con il dritto incrociatosfonda. Si riprende con ilset eal servizio. Ottima prima di servizio di(7-5) e si va alset.continua a esprimere un tennis a dir poco incerto, brutta la prova dell’altoatesino. 5-6 Scappa il rovescio a, che andrà però a servire per chiudere il 2° set. 4-6 Due set-point pered errore diancora con il dritto. 4-5 Ancora un errore con il dritto per ...

