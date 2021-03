LIVE Parigi-Nizza, seconda tappa in DIRETTA: Sander Armee e Dries De Bondt al comando con 4’20” (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.49 150 km al traguardo e 4’20” per Sander Armee (Qhubeka Assos) e Dries De Bondt (Alpecin Fenix). 12.43 I battistrada continuano a guadagnare. Mancano ancora troppi chilometri al traguardo, dunque il gruppo non ha interesse ad avvicinarsi troppo alla coppia al comando. 12.38 Armee e De Bondt guadagnano a vista d’occhio! Adesso hanno un vantaggio di 2’30”. 12.34 Dopo 26 chilometri la coppia al comando ha già 1’40” di vantaggio sul gruppo maglia gialla. 12.30 Intanto ricordiamo l’attuale top ten della classifica generale: 1 BENNETT Sam Deceuninck – Quick Step 10 3:51:28 2 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 0:04 3 MATTHEWS Michael Team BikeExchange 0:05 4 PEDERSEN ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.49 150 km al traguardo e” per(Qhubeka Assos) eDe(Alpecin Fenix). 12.43 I battistrada continuano a guadagnare. Mancano ancora troppi chilometri al traguardo, dunque il gruppo non ha interesse ad avvicinarsi troppo alla coppia al. 12.38e Deguadagnano a vista d’occhio! Adesso hanno un vantaggio di 2’30”. 12.34 Dopo 26 chilometri la coppia alha già 1’40” di vantaggio sul gruppo maglia gialla. 12.30 Intanto ricordiamo l’attuale top ten della classifica generale: 1 BENNETT Sam Deceuninck – Quick Step 10 3:51:28 2 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 0:04 3 MATTHEWS Michael Team BikeExchange 0:05 4 PEDERSEN ...

