LIVE – Chievo-Vicenza 0-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ladi, match valevole per la ventiseiesima giornata di. I padroni di casa, reduci dal netto successo contro il Pordenone, vogliono trovare un po’ di continuità di risultati per tentare l’assalto alle prime posizioni; i biancorossi, dal canto loro, arrivano da tre pareggi ed una vittoria nelle ultime quattro gare e sperano di proseguire lapositiva. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di lunedì 8 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Semper, Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Ciciretti, Obi, Palmiero, Garritano; Margiotta, De Luca: Grandi; Barlocco, ...

Advertising

SSportNetwork : Chievo: Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Ciciretti, Palmiero, Obi, Garritano; De Luca, Margiotta Vicenz… - sportli26181512 : Serie B: alle 19 Chievo-Vicenza LIVE: Posticipo della 27esima giornata di Serie... - blab_live : #SerieB, #ChievoVicenza @ACChievoVerona @LRVicenza derby veneto tra playoff e salvezza. Probabili formazioni,… - sportli26181512 : #Diretta #Chievo-#Vicenza dalle 19: probabili formazioni e dove vederla in tv: Segui live su… - Fantacalciok : ChievoVerona – L.R. Vicenza: dove vedere la diretta live e risultato -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Chievo

La sconfitta contro ilè stata ingiusta", ha dichiarato l'allenatore dei neroverdi in conferenza stampa. "Durante la partita dovremo approfittare al massimo di quello che riusciremo a creare " ...Urge l'immediato ritorno alla vittoria, magari approfittando delle difficoltà di un Pordenone che martedì sera è stato travolto dal. Tuttavia, attenzione ai friulani che hanno bisogno di una ...Commenta per primo Posticipo della 27esima giornata di Serie B, alle 19 si chiude il turno con il derby veneto Chievo-Vicenza: i padroni di casa cercano il secondo successo consecutivo per agganciare ...La partita Chievo - L.R. Vicenza di Lunedì 8 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 27° giornata di Serie B ...