Infortunio Zapata | chiesto il cambio Problema al ginocchio

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 marzo 2021) Duvanè costretto ad arrendersi nel corso di Inter-Atalanta:alper l’attaccante colombiano della Dea Finisce al 70? la gara di Duvancontro l’Inter: il possente attaccante colombiano è costretto alalla metà del secondo tempo per unal. Gasperini inserisce dunque Muriel.si accomoda in panchina con la borsa del ghiaccio sul: restano da valutare le sue condizioni in vista dei prossimi impegni, soprattutto quello con il Real Madrid in Champions League. Leggi su Calcionews24.com