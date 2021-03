Il parlamento deve chiedere le carte di McKinsey (Di martedì 9 marzo 2021) L’incarico dato dal ministero dell’economia e finanze alla società di «consulenza strategica» McKinsey sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è un serio incidente di percorso. Alle polemiche il Mef risponde, con una nota, che si chiede «un supporto tecnico-operativo di project-management per il monitoraggio dei diversi filoni di lavoro per la finalizzazione del Piano». È puro burocratese, accuratamente pensato per garantire l’oscurità del contenuto. Vediamo di capire. Chi è McKinsey? Per documentarsi si possono visitare i siti web … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 9 marzo 2021) L’incarico dato dal ministero dell’economia e finanze alla società di «consulenza strategica»sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è un serio incidente di percorso. Alle polemiche il Mef risponde, con una nota, che si chiede «un supporto tecnico-operativo di project-management per il monitoraggio dei diversi filoni di lavoro per la finalizzazione del Piano». È puro burocratese, accuratamente pensato per garantire l’oscurità del contenuto. Vediamo di capire. Chi è? Per documentarsi si possono visitare i siti web … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

