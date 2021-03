Advertising

TuttoAndroid : Huawei P50 potrebbe essere il primo smartphone con HarmonyOS #huawei #huaweip50 - PatosNokia : Huawei: possibile l’arrivo di uno smartphone dotato di due display - infoitscienza : La famiglia di Huawei P50 sarà affiancata da una gradita sorpresa (spoiler: un tablet!) (foto) - cellicom : La famiglia di Huawei P50 sarà affiancata da una gradita sorpresa (spoiler: un tablet!) (foto) - TuttoAndroid : Si torna a parlare della data di presentazione della gamma Huawei P50 #huawei #huaweip50 #huaweip50pro #huawei… -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei P50

Si sta facendo sempre più insistente l'indiscrezione secondo la quale, il 17 aprile ,presenterà non solo la linea di smartphone di punta, che include i modelliPro ePro +, ma anche un nuovo tablet top di gamma . Del resto, proprio a febbraio è stato registrato sul Web un tablet5G , che monterà un SoC Kirin 9000. Il suo nome sarà ...Ancora assenti i servizi Google che non ci saranno nemmeno nella famiglia di smartphonesta spingendo tantissimo sull'acceleratore di AppGallery e il CEO ha comunicato che il tasso di ...Come riportato in queste ultime ore, la nuova gamma P50 sarà affiancata dal lancio di un tablet Huawei con a bordo HarmonyOS.Lo scorso anno, Huawei ha lanciato un bel po’ di dispositivi indossabili, aggiornando alcune delle sue serie più desiderate. Tuttavia, lo scorso anno il colosso cinese non ha lanciato alcun successore ...