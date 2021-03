Farage dice addio alla politica (Di lunedì 8 marzo 2021) Nigel Farage si è dimesso dalla leadership di Reform Uk, il ribattezzato partito pro - Brexit, annunciando il ritiro definitivo dalle attività di prima linea, perché ha raggiunto i suoi obiettivi. L'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Nigelsi è dimesso dleadership di Reform Uk, il ribattezzato partito pro - Brexit, annunciando il ritiro definitivo dalle attività di prima linea, perché ha raggiunto i suoi obiettivi. L'...

