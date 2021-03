Dramma a Brescia | terapie intensive occupate al 90% dei posti letto

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 marzo 2021) E’ vero e proprioa un anno dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia. 365 giorni fa fu la città di Bergamo a soffrire tremendamente, adesso è la vicina città della Leonessa che soffre come del resto il paese intero il risalire della curva di contagio. La direzione degli Spedali civili sottolinea come iin terapia intensiva siano ormai saturi a oltre il 90%: “Si conferma la pressione sul Pronto Soccorso, che genera un rallentamento nei tempi di ricovero e un allungamento dei tempi di stazionamento in Pronto Soccorso e che ha richiesto la sospensione delle accettazioni per alcune ore”. SportFace.