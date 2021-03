Djokovic stabilisce il record di 311 settimane da N.1. Può arrivare a 400?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 marzo 2021) Lo scorso lunedì Novakaveva eguagliato ildicomplessive in vetta alla classifica mondiale di Roger Federer. 310che però, già allora, si sapeva sarebbero diventate 311, in virtù di un distacco troppo ampio tra la leggenda serba e Rafa Nadal. Nole a maggio compirà 34 anni, ma è ancora in una condizione fisica eccellente. Può ambire alla soglia dida numero 1? Conuntira l’altro Era il 4 luglio 2011 quando Novakraggiunse per la prima volta la vetta del ranking mondiale, battendo Jo-Wilfred Tsonga in una semifinale che l’avrebbe proiettato in finale e poi al primo titolo ai Championships. Fu proprio quell’anno straordinario, conclusosi per Nole con la ...