Dexter | Michael C Hall | Il revival potrebbe durare più di una stagione

(Di lunedì 8 marzo 2021)C.non esclude la possibilità che ildivada oltre la prima, ma è troppo presto per fare programmi. Dopo essersi concluso con uno dei finali più controversi di sempre,sta per tornare con un nuovoanticipato dal suo protagonistaC., il quale rivela adesso che ilpiù di una. "Sono riluttante a dire "decisamente"" ha dichiaratoC.nel corso di un'intervista a NME. "Ciò che è sicuro per adesso è che ci sono 10 nuovi episodi." L'interprete diMorgan prosegue: "Non vedo l'ora di tornare nei panni di ...

... nelle scorse ore, proprioC. Hall ha deciso di rivelare a NME che forse c'è altro che bolle in pentola e che il futuro diMorgan potrebbero essere lungo se ci saranno le condizioni ...Il revival di: La trama e il ruolo di Katy Sullivan Scritto da Clyde Phillips , il revival sarà ambientato un decennio dopo la finta morte diMorgan (C. Hall) nell'occhio dell'...Michael C. Hall non esclude la possibilità che il revival di Dexter vada oltre la prima stagione, ma è troppo presto per fare programmi. Dopo essersi concluso con uno dei finali più controversi di sem ...Dexter torna in onda con il revival magari proprio nella seconda parte di quest'anno riportando indietro il nostro Michael C.