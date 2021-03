Continuano gli assembramenti e la movida (Di lunedì 8 marzo 2021) Continuano gli assembramenti selvaggi e le strade piene di gente che non rispetta i distanziamenti. Nonostante l’ombra di un nuovo possibile lockdown che incombe su tutta Italia, c’è chi non solo non rinuncia ad aperitivi ed happy hour, ma lo fa senza alcuna mascherina e senza rispettare le distanze. Tutto ciò è documentato dai numerosi video presenti in rete e mostrati anche a Mattino 5: da nord a sud le strade d’Italia si riempiono di gente ammassata, come se fosse una normale giornata prima della pandemia. Giovani (ma anche meno giovani) senza dispositivi di protezione e senza distanziamento sociale, che mangiano e bevono in tranquillità. Forse è proprio in ragione di ciò che il governo sta pensando di decretare un lockdown duro esteso all’Italia intera: comportamenti come questo rischiano infatti di mettere a repentaglio l’intera campagna ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 8 marzo 2021)gliselvaggi e le strade piene di gente che non rispetta i distanziamenti. Nonostante l’ombra di un nuovo possibile lockdown che incombe su tutta Italia, c’è chi non solo non rinuncia ad aperitivi ed happy hour, ma lo fa senza alcuna mascherina e senza rispettare le distanze. Tutto ciò è documentato dai numerosi video presenti in rete e mostrati anche a Mattino 5: da nord a sud le strade d’Italia si riempiono di gente ammassata, come se fosse una normale giornata prima della pandemia. Giovani (ma anche meno giovani) senza dispositivi di protezione e senza distanziamento sociale, che mangiano e bevono in tranquillità. Forse è proprio in ragione di ciò che il governo sta pensando di decretare un lockdown duro esteso all’Italia intera: comportamenti come questo rischiano infatti di mettere a repentaglio l’intera campagna ...

Ultime Notizie dalla rete : Continuano gli Il Papa è rientrato a Roma, concluso lo storico viaggio apostolico in Iraq ...per sempre nei cuori di tutti gli iracheni". Il tweet per dire "grazie alle donne" "Vorrei dire grazie di cuore a tutte le donne, specialmente quelle dell'Iraq, donne coraggiose che continuano a ...

La Germania non ricorda la mafia Un vilipendio nei confronti di tutti coloro che ancora oggi continuano a lottare contro la ... Dimenticando, così, le stragi; gli omicidi eccellenti; le centinaia di vittime innocenti di mafia; e gli ...

Napoli zona rossa, continuano gli assembramenti: a Frattamaggiore fuggi fuggi all'arrivo della... Il Mattino Mascherine a 3 strati efficaci anche per le goccioline grandi: uno studio Secondo una ricerca pubblicata su Science Advances, i dispositivi riescono a filtrare quasi interamente le 'droplet' ...

Ecco perché c’è ancora bisogno dell’8 marzo Serve ancora parlare di 8 marzo nel 2021? Mi piacerebbe moltissimo dire di no, che è anacronistico, che la parità ormai è un dato di fatto e che questa giornata ha il valore contrario, quello di voler ...

