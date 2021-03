Cattolica in grande rialzo: pesano accordo con Banco BPM e piano di rimedi IVASS (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – A Piazza Affari spica la performance della società assicurativa, la seconda migliore del migliore del FTSE MidCap, che si attesta a 4,836 con un aumento del 3,96%. Il rialzo di Cattolica è causato da due notizie che la società ha reso note venerdì sera, a mercati chiusi: l’accordo con Banco BPM per la prosecuzione della partnership nel settore della bancassurance e l’approvazione da parte del CdA per il piano di rimedio IVASS. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 4,957 e successiva a 5,219. Supporto a 4,695. Cattolica e Banco BPM hanno trovato un accordo grazie al quale “vengono superate le rispettive divergenze e sono definiti i ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – A Piazza Affari spica la performance della società assicurativa, la seconda migliore del migliore del FTSE MidCap, che si attesta a 4,836 con un aumento del 3,96%. Ildiè causato da due notizie che la società ha reso note venerdì sera, a mercati chiusi: l’conBPM per la prosecuzione della partnership nel settore della bancassurance e l’approvazione da parte del CdA per ildi. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 4,957 e successiva a 5,219. Supporto a 4,695.BPM hanno trovato ungrazie al quale “vengono superate le rispettive divergenze e sono definiti i ...

Ultime Notizie dalla rete : Cattolica grande Cattolica in grande rialzo: pesano accordo con Banco BPM e piano di rimedi IVASS Borsa Italiana Cattolica in grande rialzo: pesano accordo con Banco BPM e piano di rimedi IVASS A Piazza Affari spica la performance della società assicurativa, la seconda migliore del migliore del FTSE MidCap, che si attesta a 4,836 con ...

Cattolica festeggia in Borsa l'accordo con Banco Bpm e il piano di rimedi Ivass Acquisti sul titolo dopo l'annuncio del riassetto della jv con la banca che elimina un fattore di incertezza. Gli analisti: intesa positiva anche per l'istituto che ora può concentrarsi su M&A ...

