Capitan Insigne trascina il Napoli, 3-1 al Bologna. E ora tre trasferte consecutive in sette giorni (Di lunedì 8 marzo 2021) La squadra di Gattuso, pur non brillando, riprende la corsa per la qualificazione in Champions League portandosi a -3 dalla Roma, che occupa al momento la quarta posizione in classifica. Il Bologna è una compagine difficile da domare: si tratta di una squadra che gioca a viso aperto con chiunque (infatti registrerà a fine partita 56.6% di possesso palla, ed altre statistiche importanti), proponendo un calcio propositivo e verticale, basandosi sulla fantasia e sulla qualità dei calciatori. La vittoria del Napoli era necessaria per presentarsi al meglio a tre difficili trasferte consecutive: il 14 marzo si gioca a Milano contro i Diavoli, tre giorni dopo a Torino con la Juventus (recupero della 3^ giornata) e per finire il 21 marzo all’Olimpico con la Roma di Fonseca. Il primo tempo si gioca su ritmi ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) La squadra di Gattuso, pur non brillando, riprende la corsa per la qualificazione in Champions League portandosi a -3 dalla Roma, che occupa al momento la quarta posizione in classifica. Ilè una compagine difficile da domare: si tratta di una squadra che gioca a viso aperto con chiunque (infatti registrerà a fine partita 56.6% di possesso palla, ed altre statistiche importanti), proponendo un calcio propositivo e verticale, basandosi sulla fantasia e sulla qualità dei calciatori. La vittoria delera necessaria per presentarsi al meglio a tre difficili: il 14 marzo si gioca a Milano contro i Diavoli, tredopo a Torino con la Juventus (recupero della 3^ giornata) e per finire il 21 marzo all’Olimpico con la Roma di Fonseca. Il primo tempo si gioca su ritmi ...

