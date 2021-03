Bonetti: “Lo smart working penalizza le donne se sono solo loro a farlo” (Di lunedì 8 marzo 2021) "Lo smart working penalizza le donne se non è smart, cioè non è davvero lavoro intelligente. Intanto lo smart working non è e non deve essere destinato solo alle donne e non può diventare uno strumento di welfare". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 marzo 2021) "Lolese non è, cioè non è davvero lavoro intelligente. Intanto lonon è e non deve essere destinatoallee non può diventare uno strumento di welfare". L'articolo .

Advertising

SkyTG24 : Bonetti: “Smart working penalizzante se sono solo donne a farlo. Rimuovere disuguaglianze' - PpPagliaro : RT @MaurizioCulicc1: Bonetti: 'Siamo già al lavoro per garantire congedi parentali, smart working e voucher baby sitter' - AvoiceBe : RT @MaurizioCulicc1: Bonetti: 'Siamo già al lavoro per garantire congedi parentali, smart working e voucher baby sitter' - GiuseppeMuscel1 : RT @MaurizioCulicc1: Bonetti: 'Siamo già al lavoro per garantire congedi parentali, smart working e voucher baby sitter' - DarioPanzac89 : RT @MaurizioCulicc1: Bonetti: 'Siamo già al lavoro per garantire congedi parentali, smart working e voucher baby sitter' -