Ayé nella storia del Brescia: in gol per 7 partite consecutive (Di lunedì 8 marzo 2021) Momento magico per Florian Ayé. L’attaccante francese conferma il suo straordinario momento di forma e nella sfida di ieri contro il Venezia, firma il gol che decide la partita. Non solo una rete importante che leva le rondinelle da acque cattive della classifica, ma un gol che proietta il giovane centravanti francese nella storia del club. Mai nessuno intatti, da Roberto Baggio a Dario Hubner o Andrea Caracciolo, era riuscito ad andare a segno per 7 partite di fila. Ci è riuscito Ayé, con il gol vittoria contro i lagunari, che lo lo proietta anche in doppia cifra. Foto: instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Momento magico per Florian Ayé. L’attaccante francese conferma il suo straordinario momento di forma esfida di ieri contro il Venezia, firma il gol che decide la partita. Non solo una rete importante che leva le rondinelle da acque cattive della classifica, ma un gol che proietta il giovane centravanti francesedel club. Mai nessuno intatti, da Roberto Baggio a Dario Hubner o Andrea Caracciolo, era riuscito ad andare a segno per 7di fila. Ci è riuscito Ayé, con il gol vittoria contro i lagunari, che lo lo proietta anche in doppia cifra. Foto: instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

germanobrixia : @glm_73 @florianaye @BresciaOfficial Florian Ayé è di origine beninese. In Benin esiste un detto: 'Nel bel bezzo d… - germanobrixia : @lequipe @florianaye Florian Ayé è di origine beninese. In Benin esiste un detto: 'Nel bel bezzo del lago, non si… - germanobrixia : Florian Ayé è di origine beninese. In Benin esiste un detto: 'Nel bel bezzo del lago, non si prende in giro il cai… - infoitsport : Ayé è nella storia: va a segno per la settima giornata consecutiva - infoitsport : Il Brescia torna a volare e Ayé entra nella storia: battuto il Venezia -

Ultime Notizie dalla rete : Ayé nella Il Brescia può tornare a guardare in alto ... la ritrovata solidità della difesa da una parte e l'apporto sempre più sorprendente di Florian Ayé ... Un primato che lo proietta di diritto nella storia della società biancazzurra e gli permette di ...

Serie B, il Monza torna alla vittoria. Stop Venezia, sale la Salernitana Prosegue in Serie B la lotta serrata per la promozione . Nella 27esima giornata sono arrivate risposte positive e qualche stop, in attesa che l' Empoli ...- Reggina 0 - 0 Venezia - Brescia 0 - 1 33' Ayé ...

Meteo Varese: bel tempo almeno fino a martedì 3bmeteo ... la ritrovata solidità della difesa da una parte e l'apporto sempre più sorprendente di Florian... Un primato che lo proietta di dirittostoria della società biancazzurra e gli permette di ...Prosegue in Serie B la lotta serrata per la promozione .27esima giornata sono arrivate risposte positive e qualche stop, in attesa che l' Empoli ...- Reggina 0 - 0 Venezia - Brescia 0 - 1 33'...