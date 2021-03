Atp Santiago 2021 | programma e orari di martedì 9 marzo con Mager

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il, glie l’ordine di gioco di, per quanto riguarda l’Atp 250 di. Il campo centrale del torneo cileno sarà il palcoscenico della sfida tra l’azzurro Gianlucae l’argentino Federico Coria, giocatore di casa e favorito dal pronostico, quantomeno sulla carta appunto. Di seguito lazione completa delle sfide valide per il primo turno dell’evento sudamericano. CENTRAL dalle ore 15.00 italiane –vs (7) F. Coria a seguire – Kovalik vs (Q) Tabilo a seguire – (Q) Rune vs (Q) Baez a seguire – (WC) Lama vs (WC) J.M. Cerundolo COURT 1 dalle ore 16.00 italiane – (8) Delbonis vs Munar a seguire – J. Sousa vs (Q) J.P. Varillas SportFace.