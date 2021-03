As | Barcellona | Laporta ha messo nel mirino Alaba

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 8 marzo 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, Joan, rieletto Presidente del, avrebbenelil calciatore austriaco, in forza al Bayern Monaco, David. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, ci sarebbe già stato, la scorsa settimana, un incontro tra l’entourage del calciatore, rappresentato da Pini Zahavi e Fali Ramadani, e il numero uno blaugrana per iniziare a ragionare su un eventuale trasferimento del difensore in Liga. La trattativa, però, non si preannuncia facile visto che il giocatore interessa anche al Real Madrid e, comunque, prevedrebbe un esborso economico importante. Foto: Fc Bayern L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.