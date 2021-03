Apollo | fusione con Athena creerà società da quasi 30 miliardi di valore

(Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) –statunitense di investimento private equity, ha stipulato un accordo con Athene, specializzata in prodotti finanziari di natura previdenziale, per ladelle duein una transazione interamente azionaria che implica untotale per Athene di circa 11di dollari. Ogni azione ordinaria di Athene in circolazione sarà scambiata con 1,149 azioni ordinarie. Al closing dell’operazione, previsto per gennaio 2022, gli attuali azionisti dipossederanno circa il 76% dellae gli azionisti di Athene circa il 24%. L’accordounacon undi mercato pro-forma di 29di dollari, ...

