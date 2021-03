Angela Merkel tra le polemiche | ' La sua gestione dei vaccini è stata un disastro'

(Di lunedì 8 marzo 2021) Critiche per tutti: alcuni esperti tedeschi hanno rivolto dure critiche alla cancellieraper ladella campagna di vaccinazione contro il coronavirus in Germania. Numerosi medici ...

Il 2021 era iniziato con una telefonata tra Angela Merkel e Vladimir Putin per l'arrivo del vaccino russo Sputnik in Europa. I tedeschi, tra i più interessati ai rapporti commerciali con Mosca (anche ...La cancelliera tedesca sotto accusa: da quando ha somministrato la prima dose a dicembre, la Germania ha vaccinato solo circa il 6% della popolazione ..."Il problema dei vaccini sta nel produrli. E la soluzione arriverà da Europa e Usa, da nessun'altra parte", dice Thierry Breton, in un'intervista a France 2. L'Unione Europea si sta rivolgendo agli St ...