Amiche dell’ormone | come ridurre i primi fastidi dei 40 anni

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 8 marzo 2021) Sei consapevole, attenta, sicura di te. Sai quello che vuoi e, soprattutto, quello che non vuoi, conosci i tuoi punti di forza e i tuoi limiti e li sfrutti per dare sempre il meglio. Riesci a tenere in equilibrio la famiglia, gli amici, il lavoro e sai concederti dei momenti di pausa e relax, magari viziandoti un po’ con del sano shopping.